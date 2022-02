Stiri pe aceeasi tema

- Formația JazzyBIT aniverseaza astazi zece ani de la primul concert susținut de cei trei membri ai trupei, eveniment care a avut loc in data de 2 februarie 2012, in clubul Jazz Office din Timișoara. „Țin minte ca au mers foarte bine repetițiile, noi incepusem sa repetam in decembrie, și in 2 februarie…

- Formația timișoreana 8LightMinutes a lansat o noua piesa in limba maghiara care poarta numele de „Az egesz csak jatek” (Totul e un joc), melodia fiind masterizata de Atilla Lukinich. Trupa a lansat albumul de debut „Ebredj fel / Wake up”. printr-un concert care a avut loc in luna iulie a anului trecut…

- Videoclipul trupei timișorene Allover, „As you live“ a fost nominalizat printre cele mai bune realizari de anul trecut de catre Underdog Station, prima platforma tv online dedicata muzicii independente romanești. „De la tanara trupa din Timișoara am primit un film animat by Luisa Cube intr-o tehnica…

- Pentru melomanii din vestul țarii claparul Francis Mozes este o figura cat se poate de interesanta. Nascut in 1988 in Stockholm, din parinți romani, el a trat multa vreme in Minneapolis (SUA) și a poposit la Timișoara cu cațiva ani in urma, cand s-a inscris la Facultatea de Medicina din orașul nostru.…

- Laszlo Farkas, solistul si unul dintre fondatorii formatiei timisorene Quo Vadis, a murit intr-un grav accident rutier produs la iesirea din Timisoara. Accidentul s-a produs sambata dupa-amiaza la iesirea din Timisoara, pe Calea Sagului, unde trei masini s-au ciocnit violent, conform stirilorprotv.…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul patru din cariera, melodia „Țuica de Banat”, avand parte de un videoclip filmat la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. „Țuica de Banat este o parodie la adresa societații și oda adusa bauturii tradiționale produsa prin distilare. Cand crești…

- La 22 noiembrie 1869 avea loc primul curs al primei Facultați de Medicina din țara noastra, la 10 zile dupa inființare. Facultatea de Medicina din Bucuresti a fost prima facultate de Medicina din Țara Romaneasca și de pe intreg cuprinsul actual al Romaniei, iar la inceput a funcționat in cadrul Universitatii…