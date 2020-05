MISA, după scandalul de la Kaufland Ferentari: "Un element de senzaţionalism ieftin" "In contextul discuțiilor generate in mass media de incidentul provocat de refuzul unor persoane de a accepta termoscanarea la intrarea intr-un cunoscut supermarket, Școala de yoga ezoterica MISA protesteaza impotriva asocierii tendențioase a numelui asociației cu acest incident intens mediatizat. Persoanele implicate sunt direct responsabile de acțiunile lor, iar faptul ca una dintre aceste persoane a frecventat in trecut cursurile școlii noastre nu are nicio relevanța in contextul respectiv, fiind doar un element de senzaționalism ieftin speculat de mass media de fiecare data cand… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

