Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșit de martie indragita solista Codruța Filip revine in atenția fanilor sai cu o noua colaborare muzicala la care a lucrat cu același duo muzical cu care a facut și “Ena Ena”. De data acesta piesa se numește “Greșeala mea”, fiind o colabrare speciala pentru care a invațat sa cante in aromana.…

- Din noul val de artiști face parte și Andrada, care tocmai a lansat primul ei single impreuna cu Sprint Music. Noua piesa se numește “Ego”, a lucrat la ea impreuna cu Andy Platon și a filmat și un videoclip deosebit pe care va invitam sa-l urmariți in continuare. La cei 18 ani ai sai Andrada Faina,…

- Noul an pare profitabil pentru indragita interpreta Miryam, care dupa ce a participat la Eurovision cu melodia “Top of the Rainbow” și a lansat “Fistic”, acum este gata de lansarea unui nou single. Este vorba de “Doctor in iubire”, o melodie care te va face sa uiți de toate problemele. Indragita interpreta…

- Miryam, una dintre participantele ajunse in semifinala de la Eurovision din acest an are o poveste demna de o carte. Tanara a aflat in urma cu patru ani ca tatal ei era un miliardar in Palestina, asta dupa ce niciodata nu a știut nimic de el. Mama ei s-a desparțit de barbat atunci cand ea avea un an

- Solist al celebrei trupe rock Rainbow si implicat in mai multe proiecte muzicale de anvergura, Ronnie Romero va reprezenta Bulgaria alaturi de supergrupul Intelligent Music Project la editia Eurovision din acest an din Italia.

- Miryam, superba artista cameleon revine in atenția fanilor cu o noua provocare și un nou gen muzical, dupa ce și-a incantat fanii cu muzica balkanica. Miryam participa anul acesta la Eurovision cu piesa “Top of the Rainbow”, o melodie de care este foarte mandra și pe care o lanseaza astazi oficial.…

- Celebrul tandem folcloric al fraților Advahov și Zdubii ne vor reprezenta țara in acest an țara la indragitul concurs Eurovision song Contest 2022. Melodia care va fi interpretata de artiști pe scena de la Torino este ”Trenulețul”. Single-ul „Trenulețul” este primul extras de pe acest album care va…

- Inainte de participarea la Eurovision, Miryam a lansat videoclipul piesei “Fistic”. Dupa mai multe colaborari și piese de succes, iata ca Miryam revine in atenția fanilor și pana va participa la Eurovision lanseaza videoclipul piesei “Fistic”, o melodie cu parfum retro, clip in care solista are imaginea…