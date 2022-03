Miryam are parte de un Doctor în iubire – M-am gândit că ar fi prea ușor Noul an pare profitabil pentru indragita interpreta Miryam, care dupa ce a participat la Eurovision cu melodia “Top of the Rainbow” și a lansat “Fistic”, acum este gata de lansarea unui nou single. Este vorba de “Doctor in iubire”, o melodie care te va face sa uiți de toate problemele. Indragita interpreta face slalom prinre genuri muzicale și surprinde cu vocea sa versatila, caci de la piese rock la melodii cu influențe din folclorul autentic romanesc, Miryam știe sa abordeze orice stil, sa interpreteze orice. Iata ca acum s-a lansat |,,Doctor in iubire”, piesa inregistrata in studiourile Balkanika… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

