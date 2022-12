Stiri pe aceeasi tema

- Valentin și Gabriela au trecut printr-o perioada mai dificila in relația lor, iar de curand, cei doi au anunțat desparțirea. Concurenta a marturisit ca este dezamagita, mai ales ca nimic din atitudinea fostului sau iubit nu dadea de banuit ca nu iși dorește sa se casatoreasca in finala.

- Dupa o perioada in care relația lor parea ca evolueaza frumos, Gabriela și Valentin trec prin momente mai complicate. Totul a inceput de la un gest ce a fost interpretat ca apropiere fața de Viorel. Concurenta a discutat cu doamna Flori despre intreaga situație, fiind surprinsa neplacut de faptul ca…

- Premiera in cadrul reality show-ului matrimonial Mireasa, in editia speciala difuzata chiar de ziua Antena 1, pe 29 noiembrie, de la ora 14:00. Gazda emisiunii, Simona Gherghe, ii va invita pe telespectatori sa descopere cum motto-ului sezonului – iubirea ca-n filme – se traieste in 5 orase din Europa.…

- Simona Gherghe le-a dat o veste minunata celor 6 cupluri din casa Mireasa. Roxana și Paul, Miruna și Cosmin, Gabriela și Valentin, Alex și Raluca, Inga și Andrei, Deni și Viorel vor avea parte de un eveniment care nu s-a mai intamplat in istoria show-ului matrimonial.

- Valentin, Gabriela, Miruna, Cosmin, Alex, Raluca, Deni, Viorel au reușit sa intre in Cabina Telefonica. Ela și Petrica, alaturi de Larisa, au fost cei care au dat start-ul probei grele. In sezonul 6 s-a batut recordul. Ultimii doi concurenți au rezistat 9:45 ore.

- Gabriela, Valentin, Miruna, Cosmin și mamele celor doi baieți au fost prezenți in ediția de pe 1 noiembrie 2022 de Mireasa: Capriciile Iubirii pentru a vorbi despre conflictul ai caror protagoniști sunt.

- Miruna de la Mireasa sezon 6 s-a suparat tare pe Valentin, despre care spune ca i-a zis ”Shhh” cand toți baieții erau pe hol. Aceasta l-a jignit și a spus mai multe lucruri despre cuplul Gabriela- Valentin.

- Fetele de la Mireasa sezon 6 susțin ca iubita lui Valentin, Gabriela, e falsa și ca in Turcia s-a comportat total diferit. Ba mai mult, Miruna și Raluca au afirmat ca aceasta a incercat sa flirteze cu un barbat din staff.