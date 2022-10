Stiri pe aceeasi tema

- In emisia de Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 21 octombrie 2022, doamna Adriana nu și-a mai putut stapani lacrimile de emoții cand și-a auzit fiica. Sora lui Cosmin a avut o intervenție telefonica in direct, la scurt timp dupa ce mama sa și Miruna au avut parte de replici taioase in gala Mireasa.

- Discuțiile in contradictoriu au degenerat in casa Mireasa. Paul și Adina și-au adresat replici taioase in fața celorlalți concurenți. S-a implicat in conflict și bunica tanarului, care nu a avut nimic bun de spus la adresa Adinei.

- Miruna și Cosmin au facut fața task-ului de sambata, cand au trebuit sa faca schimb de roluri. Baiatul doamnei Adriana a stat trei ore incalțat cu platforme de 10 centimetri și s-au amuzat serios pe seama schimbului.

- In emsia live de pe 5 octombrie 2022 de Mireasa, Cosmin a vorbit despre lucrurile care l-au deranjat in ultima perioada. Tanarul a avut o discuție cu mama lui, la scurt timp de cand Miruna și doamna Adriana au avut parte de un schimb acid de replici.

- Tensiuni in casa Mireasa. Miruna și-a descarcat sufletul dupa perioada delicata prin care a trecut. Sugestiile facute de matușa lui Cosmin, iubitul ei, au deranjat-o pe concurenta. Ce i-a spus lui Damaris.

- Matușa lui Cosmin, cea care l-a inscris pe baiat la Mireasa, a intrat in direct pentru a-și expune parerea despre situația dintre el și Miruna. Totodata, doamna Daniela a ținut sa precizeze ca nu l-a forțat pe tanar sa vina la emisiune.

- Miruna și Cosmin au discutat, zilele trecute, despre viitor. Fata parea nemulțumita de raspunsurile lui și, deși credeau ca au depașit momentul, dupa difuzarea materialului ea a mers in baie și a plans.

- Miruna, concurenta din casa "Mireasa" nu s-a mai putut abține. Aceasta a izbucnit in lacrimi intr-un moment in care s-a simțit nemulțumita de raspunsurile lui Cosmin, noul sau iubit. Ce s-a intamplat cu adevarat cu tanara venita sa iși caute marea dragoste.