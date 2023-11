Miruna Pascu scapă de arestul preventiv Miruna Pascu, mama baiatului care a cauzat accidentul tragic de la 2 Mai in care doi tineri și-au pierdut viața, a reușit sa scape de arestul preventiv și sa fie lasata pentru urmatoarele 30 de zile in arest la domiciliu. Decizia este definitiva. Femeia a mai incercat in trecut sa scape de arest, insa pe […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

