- Curtea de Apel București, a respins, joi, definitiv, contestația facuta de mama lui Vlad Pascu, Miruna Pascu, impotriva deciziei Tribunalului București de a emite mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele sau, pe motiv ca a influențat martori și a incercat compromiterea anchetei penale…

- Noi informații șocante in cazul șoferului drogat din 2 Mai! Mama lui Vlad Pascu vrea sa scape de masura arestului preventiv. Miruna Pascu a ajuns, astazi, in fața instanței, cu argumente pentru a-i convinge pe judecatori sa o lase in libertate. Iata de ce a spus ca ar trebui sa fie libera.

- Cine este Mihai Pascu, tatal șoferului drogat de la 2 Mai? O judecatoare dezvaluie intr-o lunga postare pe Facebook, ca in urma cu 20 de ani, Mihai Pascu „avea zeci de litigii cu romani carora le imprumutase bani cu camata” și vine cu acuzații grave. Mihaela Lamaița Ciocea, fosta judecatoare la Curtea…

- Mihaela Lamaița Ciocea, fosta judecatoare de la Curtea de Apel București, a adus in atenția publicului detalii cutremuratoare despre tatal șoferului drogat, responsabil pentru accidentul mortal din stațiunea 2 Mai. Fostul magistrat a dezvaluit modul in care Mihai Pascu a obținut profituri ilegale prin…

- Mihaela Lamaița Ciocea, fosta judecatoare la Curtea de Apel București, a postat pe pagina sa oficiala de Facebook un comentariu referitor la tragicul accident rutier din stațiunea 2 Mai, in care un individ drogat, fiul unui individ influent, a cauzat moartea a doi tineri și ranirea altor trei persoane.…