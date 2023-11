Stiri pe aceeasi tema

- S a decis astazi, 9 noiembrie 2023, definitiv, faptul ca Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani care, aflat sub influenta drogurilor, a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, judetul Constanta, sa fie plasata in arest la domiciliu."Solutia in dosarul 29573 3 2023 a1.3 Admite contestatia formulata de…

- Miruna Pascu, mama soferului drogat in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai in luna august, a fost plasata in arest la domiciliu, conform unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, de joi, 9 noiembrie. Decizia este definitiva.Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea de inlocuire…

- Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani, care, aflat sub influenta drogurilor, a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, va fi plasata in arest la domiciliu, a decis joi Tribunalul Bucuresti. Decizia este definitiva.

- Tribunalul Bucuresti a dispus, luni, eliberarea din arest a Mirunei Pascu, mama soferului drogat care a ucis doi tineri in localitatea 2 Mai, si cercetarea acesteia sub control judiciar. Decizia nu este definitiva și poate fi contestata de DIICOT. „Dispune inlocuirea masurii arestului preventiv cu masura…

- Tribunalul București a decis trimiterea in judecata a intregii familii Pascu, Miruna Pascu, Vlad Pascu și Mihai Claudiu Pascu, intr-un dosar care vizeaza traficul de droguri, influențarea martorilor și muniție deținuta ilegal. Intre timp, a fost finalizata expertiza in cazul accidentului de la 2 Mai.…

- Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, șoferul care a condus drogat și a provocat accidentul tragic din stațiunea 2 Mai, și-a petrecut noaptea in arest. Ea fost reținuta joi seara, fiind acuzata ca a incercat sa șantajeze martorii in dosarul in care este judecat fiul ei, aflat in arest preventiv. Masura…

- Fiul unui consilier judetean, in varsta de 28 de ani, care a accidentat mortal doi soti, a fost plasat in arest la domiciliu, desi era drogat in momentul in care a produs accidentul. Decizia scandaloasa a fost luata de instanța din Balș deși o țara intreaga s-a scandalizat dupa tragedia produsa in 2…

- Șoferul drogat Vlad Pascu care a provocat tragedia de la 2 Mai, aflat in arestul poliției pentru 30 de zile, trece printr-un sevraj puternic din cauza lipsei drogurilor. Autorul groaznicului accident de pe litoral, acuza dureri și a devenit foarte agresiv in pușcarie. Natura simptomelor in sevraj și…