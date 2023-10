Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, luni, ca legea care prevede condamnarile definitive va fi modificata in urmatoarea ședința de guvern, astfel incat condamnații care nu se prezinta la penitenciar in termen de 7 zile de la data sentinței definitive, sa primesca un spor de 3 ani de inchisoare.…

- Tribunalul Bucuresti a dispus, luni, eliberarea din arest a Mirunei Pascu, mama soferului drogat care a ucis doi tineri in localitatea 2 Mai, si cercetarea acesteia sub control judiciar. Decizia nu este definitiva.

- Mama șoferului drogat din 2 Mai a fost eliberata. Decizia a fost luata de Tribunalul București, iar arestul va fi inlocuit cu masura controlului judiciar. Hotararea nu este defintiva și poate fi contestata de DIICOT

- Fostul fotbalist Danut Lupu, condamnat definitiv la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis, a revenit duminica in Romania. Danuț Lupu a revenit din Dubai și a fost așteptat pe aeroportul din Otopeni de polițiști. Fostul fotbalist a fost incatușat…

- Tribunalul București a decis trimiterea in judecata a intregii familii Pascu, Miruna Pascu, Vlad Pascu și Mihai Claudiu Pascu, intr-un dosar care vizeaza traficul de droguri, influențarea martorilor și muniție deținuta ilegal. Intre timp, a fost finalizata expertiza in cazul accidentului de la 2 Mai.…

- Razvan Dragomir, tatal Mirunei, fata ucisa in accidentul din 2 Mai, a transmis un mesaj pentru Miruna Pascu, mama lui Vlad, tanarul drogat care se afla la volan și care a provocat tragedia. Femeia a fost arestata vineri, 15 septembrie, pentru 30 de zile, dupa ce a incercat sa influențeze martorii din…

- Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, șoferul care a condus drogat și a provocat accidentul tragic din stațiunea 2 Mai, și-a petrecut noaptea in arest. Ea fost reținuta joi seara, fiind acuzata ca a incercat sa șantajeze martorii in dosarul in care este judecat fiul ei, aflat in arest preventiv. Masura…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…