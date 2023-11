Stiri pe aceeasi tema

- Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, care drogat la volan a ucis doi tineri in 2 Mai, i s-a inlocuit masura arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu. Decizia instanței este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a admis, astazi, contestația formulata de Miruna Pascu impotriva deciziei Tribunalului…

- Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, care drogat la volan a ucis doi tineri in 2 Mai, a fost eliberata din arestul preventiv și supusa arestului la domiciliu. Decizia instanței este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a admis, astazi, contestația formulata de femeie impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti…

- Miruna Pascu, mama soferului drogat in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai in luna august, a fost plasata in arest la domiciliu, conform unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, de joi, 9 noiembrie. Decizia este definitiva.Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea de inlocuire…

- Mama lui Vlad Pascu, șoferul care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, ramane in arest preventiv. Astfel, Mirunei Pascu i-a fost respinsa cererea de inlocuire a masurii arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu. Ce spun judecatorii? Mama lui Vlad Pascu ramane in arest Tribunalul din…

- Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani, care, aflat sub influenta drogurilor, a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, ramane in arest preventiv, a decis definitiv luni Tribunalul Bucuresti. „Constata legalitatea si temeinicia masurii arestului preventiv dispusa in raport de inculpata Miruna Pascu.…

- Mama lui Vlad Pascu, tanarul care, aflat sub influenta drogurilor, a accidentat mortal doi tineri, la 2 Mai, ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile, dar decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva.“In baza art. 348 C.p.p. rap. la art. 207 C.p.p. constata legalitatea si temeinicia masurii…

- Magistrații au luat o noua decizie in cazul familiei șoferului drogat, care a omorat doua persoane in 2 Mai. Mama lui Vlad Pascu ramane in arest preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a luat aceasta decizie luni, cand a respins și masura arestului la domiciliu. Decizia poate fi contestata.

- Miruna Pascu ramane in arest pentru inca 30 de zile! In ciuda strategiei pregatite și a lacrimilor varsate in fața instanței, mama beizadelei drogate nu a reușit sa convinga magistrații.Mama lui Vlad Pascu a invocat chiar și probleme de sanatate pentru a-i indupleca pe judecatori. Decizia nu a fost…