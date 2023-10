Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat tragedia de la 2 Mai, in urma careia doi studenți și-au pierdut viața, a aflat, vineri, decizia instanței. Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, ramane in arest preventiv, a decis…

- Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, ramane in arest preventiv, a decis definitiv vineri Curtea de Apel Bucuresti.

- Fostul internațional Danuț Lupu (56 de ani) va efectua 7 luni și 10 zile de inchisoare la Rahova, dupa ce Curtea de Apel București a respins apelul acestuia și a menținut condamnarea inițiala pronunțata de Judecatoria Cornetu, a anunțat luni Antena 3.Danuț Lupu a fost condamnat pentru conducerea…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, acuzata de santaj, ramane in stare de arest preventiv Decizia…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, joi, ca mama lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, sa ramana in arest preventiv. Miruna Pascu a contestat decizia Tribunalului Bucuresti din 15 septembrie, prin care a fost arestata preventiv,…

- Update: Miruna Pascu a contestat decizia Tribunalului Bucuresti din 15 septembrie, prin care a fost arestata preventiv, insa nu a avut castig de cauza la Curtea de Apel Bucuresti. Miruna Pascu a solicitat eliberarea din arestul preventiv. Așteapta sendința judecatorilor, carora le-a spus la ultima infațișare…

- Curtea de Apel București, a respins, joi, definitiv, contestația facuta de mama lui Vlad Pascu, Miruna Pascu, impotriva deciziei Tribunalului București de a emite mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele sau, pe motiv ca a influențat martori și a incercat compromiterea anchetei penale…

- Curtea de Apel București, a respins, joi, definitiv, contestația facuta de mama lui Vlad Pascu, Miruna Pascu, impotriva deciziei Tribunalului București de a emite mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele sau, pe motiv ca a influențat martori și a incercat compromiterea anchetei penale…