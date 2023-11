Stiri pe aceeasi tema

- "Soluția in dosarul 29573/3/2023/a1.3- Admite contestația formulata de inculpata Pascu Miruna impotriva incheierii din data de 30.10.2023 pronunțata de judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul București- Sectia I Penala. Desființeaza incheierea atacata și rejudecand: Admite cererea de inlocuirii…

- Frații Godei, anchetați in dosarul „Azilele groazei”, vor fi plasați in arest la domiciliu a decis, miercuri, Curtea de Apel București, care a respins contestația procurorilor la decizia Tribunalului București.

- Magistrații au luat o noua decizie in cazul familiei șoferului drogat, care a omorat doua persoane in 2 Mai. Mama lui Vlad Pascu ramane in arest preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a luat aceasta decizie luni, cand a respins și masura arestului la domiciliu. Decizia poate fi contestata.

- Miruna Pascu a ajuns astazi, din nou, in fața instanței de la Curtea de Apel București. Mama lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a omorat doua persoane in 2 Mai, a izbucnit in plans in fața anchetatorilor și și-a recunoscut fapta, spunand ca a vrut sa iși ajute fiul sa scape de inchisoare.

- Curtea de Apel București, a respins, joi, definitiv, contestația facuta de mama lui Vlad Pascu, Miruna Pascu, impotriva deciziei Tribunalului București de a emite mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele sau, pe motiv ca a influențat martori și a incercat compromiterea anchetei penale…