Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a respins, luni, contestația inculpatului Mihail Pascu Claudiu impotriva masurii controlului judiciar pe 60 de zile impusa de DIICOT. Decizia, definitiva, pune capat suspansului din ultimele zile in cazul lui Mihail Pascu, tatal tanarului Vlad Pascu, implicat intr-un tragic accident…

- Tatal soferului care a produs tragedia din statiunea 2 Mai, Mihai Pascu, a contestat controlul judiciar la Tribunalul BucurestiMihai Pascu, tatal soferului care a ucis doi tineri in statiunea 2 Mai, a contestat controlul judiciar la Tribunalul Bucuresti, informeaza Rador Radio Romania.Procurorii…

- Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi adolescenți la 2 Mai, a ajuns la Tribunalul din București. Acesta a contestat masura controlului judiciar pe care procurorii au luat-o dupa perchezițiile de saptamana trecuta. In urma descinderilor, in casa lui Mihai Pascu au fost gasite mai…

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, a ajuns la Tribunalul din București. Acesta va contesta masura controlului judiciar impusa de procurori, dupa perchezițiile de saptamana trecuta.

- In acest moment sunt slabe sansele ca Mihai Pascu sa scape, avand in vedere ca - aflandu-se deja sub control - a comis o alta infractiune. Vorbim aici despre faptul ca i-a lovit cu scuterul pe jurnalisti in momentul in care a iesit, saptamana trecuta, de la audierile de la DIICOT. Drept urmare, el este…

- Tatal lui Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi adolescenți la 2 Mai, dupa ce a condus drogat, a ajuns la Tribunalul din București, unde a contestat masura controlului judiciar pe care procurorii au luat-o dupa perchezițiile de saptamana trecuta.

- Tatal lui Vlad Pascu , drogatul care a ucis doi tineri și a ranit alți trei este sub control judiciar, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Masura a fost luata in urma perchezițiilor facute de Poliție și DIICOT joi dimineața la persoane din anturajul tanarului drogat Vlad Pascu care a provocat…

- La data de 23 august 2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 5 inculpati si masura controlului judiciar fata de un alt inculpat. La data de 23 august 2023, procurorii Directiei…