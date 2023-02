Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Gradinaru din sezonul 3 de la Mireasa a reacționat imediat, dupa ce Miruna și Cosmin au anunțat desparțirea lor. Fosta concurenta a marturisit ca a trecut prin aceeași situație, insa nu a gasit mesajele deoarece au fost șterse, ci doar cautarile.

- Cosmin și Miruna de la Mireasa au format unul dintre cele mai stabile și apreciate cupluri din casa Mireasa, iar la sfarșitul emisiunii, cei doi indragostiți s-au casatorit. Acum, Miruna a anunțat ca ei nu mai formeaza un cuplu. Iata ce a transmis Cosmin pe rețelele personale de socializare, dupa ce…

- Miruna și Cosmin le-au facut o vizita parinților fetei. Caștigatoarea sezonului 6 Mireasa a publicat pe rețelele sociale o fotografie, pentru a le arata susținatorilor cum au fost intampinați.

- Dupa patru luni intense de competitie, sezonul sase al show-ului Mireasa a ajuns la final ieri la Antena 1. Deni si Viorel, Roxana si Paul, Raluca si Alex, Valentin si Gabriela si Miruna si Cosmin și-au construit poveștile de dragoste pana in ultima clipa

- Aseara a avut loc finala popularului show matrimonial ”Mireasa”. Miruna și Cosmin pot spune ca sunt formeaza cu adevarat un cuplu dupa ce și-au unit destinele in direct, in fața ofițerului de stare civila, la patru luni de cand au intrat in competiție. Ca și la precedentele ediții ale show-ului moderat…

- Alexandra Ghioca este extrem de discreta cu viața personala. Acesta nu a facut prea multe dezvaluiri nici dupa desparțirea de Cosmin, iar atunci cand și-a facut o noua relația, a ținut totul departe de ochii curioșilor.

- Cosmin și Miruna au mers la Londra unde au petrecut clipe de vis impreuna. Tanarul și-a cerut iubita in casatorie la Londra, in fata Buckingham Palace, chiar in timpul schimbarii garzilor. De ziua Antenei, pe 29 noiembrie 2022, in ediția speciala a show-ului Mireasa, fanii emisiunii au putut vedea cererea…

- In ediția din aceasta seara la Mireasa - Capriciile iubirii, Cosmin și Miruna au avut parte de cateva momente tensionate. Cei doi au avut parte de o vacanța frumoasa impreuna, iar acum, planurile pare ca s-au schimbat.