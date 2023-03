Stiri pe aceeasi tema

- E oficial! Miruna și Cosmin de la Mireasa au divorțat astazi oficial, iar anunțul a fost transmis de fosta concurenta pe contul ei personal de Instagram. Cei doi au ales sa mearga pe drumuri separate dupa doar o luna de la casatorie, asta dupa ce Miruna a recunoscut ca l-a inșelat pe Cosmin cu Luța.

- Cosmin de la Mireasa a trecut peste mariajul cu Miruna și și-a gasit alinarea in brațele unei blonde de 22 de ani. Cei doi au petrecut weekend-ul impreuna la un centru de relaxare de langa București și au avut parte de momente intime.

- Cosmin și Miruna din sezonul 6 au divorțat. Separarea a fost confirmata chiar de tanar, in cadrul galei Mireasa din 17 februarie 2023. Cateva zile mai tarziu, Cosmin și-a asumat noua relație.

- Cosmin de la Mireasa - sezonul 6 și-a luat urmaritorii de pe contul lui personal de Instagram prin surprindere, dupa ce a postat o fotografie neașteptata. Dupa desparțirea de Miruna, fostul concurent s-a afișat cu o tanara superba intr-o locație din Capitala. Iata imaginea pe care toata lumea o aștepta!

- Miruna, caștigatoarea sezonului 6 Mireasa, este una dintre cele mai urmarite concurente chiar și dupa terminarea emisiunii. Acest lucru se datoreaza personalitații sale, dar și faptului ca este foarte transparenta cu fanii sai.

- Cosmin și Miruna de la Mireasa sezonul 6 au trecut prin clipe mai grele in ultima perioada, in special din cauza separarii. Insa pentru Cosmin, lucrurile par sa fie din ce in ce mai frumoase, dat fiind faptul ca, fanii ar fi dat un zvon cum ca acesta și-a refacut viața alaturi de o alta tanara.

- Miruna de la Mireasa, sezonul 6, a vorbit deschis despre situația desparțirii dintre ea și Cosmin, marturisind ca ii simte lipsa acestuia. Cei doi s-au casatorit, insa au divorțat dupa doar o luna, dupa ce fosta concurenta a recunoscut ca l-a inșelat.

- Miruna și Cosmin, caștigatorii sezonului 6 Mireasa, au decis sa impartașeasca cu susținatorii de pe Instagram urmatoarea destinație in care urmeaza sa ajunga alaturi de doamna Adriana, la scurt timp de la Finala show-ului matrimonial.