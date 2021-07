Miros insuportabil, vineri seara, in Bucov si Ploiesti. Lukoil continua sa otraveasca populatia

Stiri pe aceeasi tema

- Garda Naționala de Mediu a anunțat miercuri ca rafinariile Vega, Petrotel – Lukoil S.A. și OMV Petrom Petrobrazi au fost amendate ca urmare poluarii din perioada 4-5 iulie, din cauza careia locuitorii din municipiul Ploiești au resimțit mirosuri insuportabile, potrivit unui anunț de pe pagina de Facebook…

- Accident grav la ieșire din municipiul Buzau spre Ploiești, in fața benzinariei Lukoil. Se pare ca o mașina ar fi intors pe linia continua, moment in care a fost izbita violent de o alta. In urma coliziunii, una dintre mașini s-a rasturnat in afara șoselei. 3 autoturisme implicate, iar 4 persoane ar…

- Noaptea trecuta, in localitatea Bucov, pe DN1B, in jurul orei 01:30, polițiștii Serviciului Rutier au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar in varsta de 19 ani, din Ploiesti. In urma testarii cu aparatul Drugtest, acesta a indicat un rezultat pozitiv, indicand prezența unor…

- O ampla actiune de control a comisarilor Garzii de Mediu a avut in vizor centrele de dezmembrare a masinilor scoase din uz din comunele pravovene Bucov si Scorteni, dar si in Mizil si Ploiesti.

- Numarul persoanelor vaccinate a crescut cu 30% dupa data de 7 mai, cand s-a introdus posibilitatea ca oamenii sa vina sa se vaccineze fara programare. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, spune ca cifrele arata o creștere de 30%. In plus, peste 700 de medici de…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, prin sectiile sale din Ploiesti si judet, organizeaza in aceasta perioada o serie de activitati culturale ce au ca tema traditiile specifice Sarbatorilor Pascale in spiritualitatea romaneasca. Data fiind pandemia, unele dintre acțiuni se vor desasura…

