- Rezultatul surprinzator obtinut de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) la parlamentarele din Romania, care a permis ca formatiunea lui George Simion sa ajunga in Legislativ, a motivat conducerea AUR sa ia decizia de a trece Prutul si a de fonda un partid similar, „nationalist”, si in Republica Moldova.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost infiintata in 2019 de catre activistul unionist George Simion. Partidul se considera de dreapta, conservator, patriot si unionist si este cunoscut mai ales pentru manifestatiile din strada care promoveaza unirea fostei provinicii romanesti cu Romania. AUR…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost surpriza alegerilor parlamentare din 2020, reusind sa treaca pragul electoral de 5%, ajungand astfel in Parlament, desi la alegerile locale a obtinut sub 1%. Formatiunea este condusa de George Simion, fost candidat independent la europarlamentarele din 2019,…