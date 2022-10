Miros de mucegai în mașina de spălat? Care e cauza și cum se rezolvă Mașina de spalat rufe este utila și nu lipsește din locuința gospodinelor. Ei bine, daca in mașina ta de spalat a aparut miros de mucegai, atunci trebuie sa țineți cont de cateva lucruri extrem de importante. Noi va vom prezenta de ce apare mirosul urat, cum sa il scoți din mașina de spalat, dar și cum sa cureți corect mașina de spalat ca sa nu prinda miros. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa uzi plantele cu apa din mașina de spalat?! Poate ca ți se pare o idee total nepotrivita. Adevarul este ca apa cu detergent din mașina de spalat nu deterioreaza neaparat florile. Specialiștii in gradinarit spun ca apa reciclata, daca o putem numi astfel, trebuie folosita cu grija. Totuși, ea poate…

- Ce se intampla daca pui vodca pe blugii murdari? Trebuie sa ii bagi mai apoi la mașina la un program pe care il folosești de obicei. O gospodina a incercat acest lucru și a scos perechea de pantaloni dupa 30 de minute. Aceasta a ramas fara cuvinte cand a vazut rezultatul. Ce s-a petrecut in […] The…

- Un produs ieftin te ajuta foarte mult in casa. Acesta este perfect pentru mașina ta de spalat. Unii au ramas surprinși de faptul ca funcționeaza. Majoritatea oamenilor nu s-au gandit ca pot sa il foloseasca in aceasta activitate preferata de cele mai multe gospodine. Cu siguranța il ai și tu in casa…

- Atunci cand ne place foarte mult un articol vestimentar, obișnuim sa il purtam mai des, așa ca, il și spalam des. Din pacate, dupa ce il punem de cateva ori la curațat, in mașina de spalat, culoarea neagra a imbracaminții incepe sa se estompeze. Ce sa faci ca sa nu se mai decoloreze hainele negre in…

- Un baiat, de șapte ani, din Texas, a fost gasit mort intr-o mașina de spalat, joi dimineața, la cateva ore dupa ce fusese dat disparut, informeaza Digi24. Troy Khoeler a fost gasit in mașina de spalat care se afla in garajul casei familiei sale din Spring, Texas, in jurul orei 7.20, potrivit poliției.…

- Sa speli rufe la mașina de spalat este o operațiune simpla, dar poate ascunde unele capcane. Mașina de spalat iți face viața mai ușoara, sau cel puțin așa ar trebui sa fie, cu condiția sa știi cum sa o folosești corect. Probabil ca și tu te-ai trezit cu o rochie de alta culoare sau cu ... The post Sfaturi…

- Autoritațile din Texas au deschis o ancheta, dupa ce Troy Kholer in varsta de 7 ani a fost gasit mort in mașina de spalat din garajul casei, doar la doua ore dupa ce parinții l-au dat disparut, scrie DailyMail.Trupul lui Troy Khoeler a fost gasit, joi, dimineața in jurul orei 07:20 in interiorul unei…

- Sarea este un ingrediente prezent in casa fiecaruia dintre noi. Daca pana acum ați folosit-o doar in bucatarie pentru prepararea mancarii, de acum in colo veți schimba obiceiul. Trebuie sa știi ca sarea este foarte buna și pentru spalarea rufelor. Cum te ajuta și la ce este de folos.