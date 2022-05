Stiri pe aceeasi tema

- Degajare de fum la metrou, doua stații au fost inchise temporar. Joi dimineața, la ora 4.45, in tunelul dintre stațiile Tineretului și Eroii Revoluției, a fost sesizat miros de fum, anunța Metrorex. Echipele de interventie Metrorex au constatat deteriorarea din cauza umiditatii si a conditiilor din…

- Un nou incident la metroul din Bucuresti a avut loc joi dimineata, dupa ce intre statiile Tineretului si Eroii Revolutiei s-a sesizat miros de fum. Reprezentantii Metrorex au transmis ca acesta a fost cauzat de deteriorarea unui izolator aflat intre sina de alimentare cu energie si calea de rulare.…

- Un miros de fum la metrou a fost sesizat joi dimineata, in jurul orei 5.00, in tunelul dintre stațiile Tineretului și Eroii Revoluției, anunța Metrorex.Echipele de interventie Metrorex au constatat deteriorarea din cauza umiditatii si a conditiilor din tunel (praf, alte reziduri) a unui izolator aflat…

- Un miros de fum a fost sesizat joi dimineața in tunelul dintre stațiile Tineretului și Eroii Revoluției, in jurul orei 04.45. Metrorex a transmis, citat de News.ro , ca acesta a fost cauzat de deteriorarea unui izolator aflat intre sina de alimentare cu energie si calea de rulare. In urma incidentului,…

- Un miros de fum a fost sesizat in tunelul dintre stațiile Tineretului și Eroii Revoluției, joi dimineața. Echipele Metrorex au constatat deteriorarea unui izolator intre șina de alimentare cu energie și calea de rulare. Nu au fost calatori evacuați, dar ISU a inchis cele doua stații pana la remedierea…

- Un nou incident la metroul din Bucuresti a avut loc joi dimineata, dupa ce intre statiile Tineretului si Eroii Revolutiei s-a sesizat miros de fum. Reprezentantii Metrorex au transmis ca acesta a fost cauzat de deteriorarea unui izolator aflat intre sina de alimentare cu energie si calea de rulare.

- UPDATE, ora 09:40: Inspectoratul pentru situații de Urgența București – Ilfov (ISUBIF) a anunțat ca “incendiul” de la metrou a fost stins și nu au fost inregistrate victime. Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfasoara cu dificultate, incepand cu ora 8:50, din cauza unei defectiuni…

- Un tren de metrou este blocat intre stațiile Universitate și Piața Romana. Cauza blocarii este o defecțiune tehnica. Niciun calator nu este afectat, insa aceștia au semnalat ca au vazut fum, produs probabil din cauza franarii trenului. Circulația va fi reluata dupa scoaterea trenului din circulație.…