- Fostul ministru al transporturilor in guvernul Adrian Nastase, deputat si vicepresedinte al PSD, Miron Mitrea a inregistrat pe 26 iunie a.c. un dosar pe rolul Curtii de Apel Constanta impotriva Camerei Deputatilor.Este vorba despre dosarul cu nr. unic 5462 118 2023, aflat pe rolul sectiei de contencios…

- In proces se solicita, printre altele, anularea hotararii prin care a fost ales Prezidiul AOSR pentru mandatul 2024 ndash; 2028.Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educatiei, este in proces, la Curtea de Apel Constanta, cu Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, litigiul vizand alegerile din cadrul…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat in litigiul dintre Arhitectura Plus SRL, Primarul Municipiului Constanta si Municipiul Constanta. Arhitectura Plus SRL a fost infiintata in 2005, de actualul artihect sef al municipiului Constanta, Dan Petre Leu alaturi de Dan Stefan Dilancea.…

- Primul termen de camera preliminara in noul dosar de corupție in care Teodosie a fost trimis in judecata de catre DNA are loc luni, la Curtea de Apel Constanța. Astfel, IPS Teodosie poate alege sa fie prezent in instanța sau sa fie reprezentat de avocați platiți din fonduri personale pentru a-l apara…

- Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 18.03.2024, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in obligatia de a face, fiind in stadiul de fond. Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 891 2 2024, care are ca obiect obligatia de a face.…

- Curtea de Conturi a Romaniei si Camera de Conturi Constanta au fost date in judecata de UAT Comuna Chirnogeni. UAT Chirnogeni a solicitat anularea actului administrativ decizia nr. 38 07.11.2022. Pe masa judecatorilor Curtii de Apel Constanta a ajuns dosarul dintre UAT Comuna Chirnogeni si Curtea de…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 706 36 2023, care are ca obiect anulare act administrativ Obligare emitere act administrativ Adresa nr. 41409 30.05.2023; Adresa nr. 27701 13.04.2023. Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 706 36 2023, care are ca…

- Marti, 9 aprilie 2024, la Judecatoria Mangalia este programat un nou termen in dosarul civil desprins din cauza penala in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii Constanta. Fostul ministru al Justitiei este acuzata de vatamare corporala din culpa. Pronuntarea…