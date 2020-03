Miron Mitrea: "Economia nu va funcţiona la fel după criză. România are un mare avantaj în lipsa infrastructurii" "E un echilibru greu: cat sufoc din economie si unde e limita sa las libera si economia. Daca ne oprim toti, cand ne vom intoarce sa muncim nu mai avem ce. Trebuie sa faca o socoteala. Primii afectati dupa turism si transporturi vor fi cei care inchiriaza spatii. Am invatat ca putem sa lucram de acasa. Este evident ca economia nu va mai functiona la fel dupa criza. Sa cerem acum Guvernului sa puna bani pentru toate IMM-urile si toate firmele ar fi o greseala. Poate o sa fie nevoie cand se vor redeschide. Poate stimula anumite zone din economie. Romania are un mare avantaj, nu are infrastructura.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

