- Parlamentul se reuneste, luni, de la ora 14,00, in ultima zi a sesiunii extraordinare, in sedinta comuna, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PSD se va vota, luni, 31 august. Pana atunci, zilele sunt lungi, iar nopțile și mai lungi. In culise se numara bob cu bob și se negociaza la sange.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului: moțiunea de cenzura nu va trece In tabara…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat ca guvernarea haotica a PNL va fi oprita prin motiunea de cenzura, care urmeaza sa fie votata in plenul reunit de luni al Parlamentului. Fostul premier a adaugat ca in locul Cabinetului Orban trebuie sa vina „o echipa capabila sa gestioneze criza sanitara,…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat speranta, miercuri, "sa fie suficienta intelepciune in Parlament" pentru ca motiunea de cenzura depusa de PSD sa nu treaca, deoarece acest demers este "total neavenit". "Sper sa fie suficienta intelepciune in Parlament ca sa nu treaca…

- "Aceasta moțiune este prima de la Revoluție incoace care se depune cam in bataie de joc. Dar este adevarat ca eu nu-mi doresc sa treaca aceasta moțiune. Suntem in pandemie și criza economica și oricum avem alegeri, probabil in cateva saptamani. Ce rost are? Nu cred ca PSD iși dorește sa preia puterea…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca PSD a depus motiunea de cenzura doar pentru a "pune mana pe putere" ca sa controleze procesul electoral, iar a lasa tara fara guvern in momentul de fata este un act de iresponsabilitate politica. "Prin aceasta motiune de cenzura este clar…

- ”Astazi am depus motiunea de cenzura impotriva celui mai dezastruos Guvern pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani. Guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei. Au scapat total de sub control pandemia, au distrus economia si au prabusit nivelul de trai al romanilor. Guvernarea PNL…

