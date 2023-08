Miron Mitrea, analiza dură a scenei politice românești - Se va rupe coaliția de guvernare? Miron Mitrea a vorbit la Realitatea PLUS despre prezența partidelor politice in știri și pe social media. De departe AUR este partidul cu cea mai mare expunere, susține consultantul:"Simion face o mișcare de imagine foarte abila. E singurul politician care e și influencer. El daca ar vrea sa faca bani din conturile sale de social media, ar putea. El nu vrea sa spuna ceva, altceva decat a spus pana acum, are ieșiri publice bine gestionate din punct de vederea social media. Este politicianul pe locul 1 sau 2 tot timpul ca poziții publice citite. A ajuns un influencer și un influencer in politica.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

