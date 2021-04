Stiri pe aceeasi tema

- Marinos Ouzounidis (52 de ani), antrenorul Craiovei, e dezamagit de faptul ca echipa lui nu a caștigat meciul cu FCSB (0-0). Toate detaliile despre FCSB - CS Universitatea Craiova 0-0, AICI!Note GSP: cine a primit 9 și cei 3 fotbaliști de nota 4 din derby „Cred ca meritam sa castigam. Cateodata ai ocazii,…

- Gigi Becali a reacționat dupa ce meciul dintre FCSB și CS Universitatea Craiova a fost mutat la Giurgiu. FCSB - Craiova se disputa duminica, 4 aprilie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, DigiSport 1 și Telekom Sport 1 Vineri, jucatorii de la FCSB au aflat…

- Meciul dintre FCSB si Universitatea Craiova, programat duminica seara, in etapa a 29-a a Ligii I de fotbal, se va desfasura pe Stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, a anuntat, vineri, clubul bucurestean. ''FCSB anunta ca partida cu CS Universitatea Craiova, de duminica…

- Tehnicianul echipei Dinamo, Gheorghe Multescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Poli Iasi, scor 0-1, ca formatia sa a pierdut jocul in prima repriza, cand a avut patru sau cinci ocazii de a marca ratate. “Meciul l-am pierdut in prima repriza, cand am avut 4-5 oportunitati. Am fost…

- Antrenorul echipei de fotbal UTA, Laszlo Balint, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa nu va putea scoate un rezultat bun in partida cu Universitatea Craiova, din etapa a 28-a a Ligii I, daca se va prezenta ca in meciul cu FCSB, pierdut cu 0-1. "Craiova este o echipa…

- Universitatea Craiova și FC Viitorul au remizat in Banie, scor 1-1, iar acest rezultat i-a nemulțumit ușor pe ambii tehnicieni. Antrenorul Universitații Craiova, Corneliu Papura, a fost suparat ca elevii sai nu au fructificat mai multe dintre ocaziile create și a explicat modificarile facute la pauza.…

- Emil Sandoi vorbeste despre meciul terminat la egalitate (1-1) cu Poli Iasi. Antrenorul Chindiei crede ca meciul a fost unul echitabil.„Cred ca a fost o prima repriza pe care noi am dominat-o. Am inceput mai bine, am controlat jocul… dar o repriza a doua foarte, foarte echilibrata, in care au […] Articolul…