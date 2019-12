Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Video| Miron Cozma, implicat intr-o ALTERCAȚIE cu un cetațean, in Parcul Unirii din Alba Iulia. Cum s-a comportat fostul lider al minerilor Fostul lider al minerilor, Miron Cozma, a fost implicat intr-un scandal cu un cetațean, in Parcul Unirii din Alba Iulia. Acesta a avut o criza de…

- Ieri, la implinirea a 26 de ani de existenta pe piata media din Romania, Antena 1 a dat startul distractiei inca de la primele ore ale diminetii, cu trei zile de spectacol, trei zile cu editii speciale, de sarbatoare, in care telespectatorii pot descoperi mereu ceva nou. Cele mai importante stiri…

- Iata mesajul complet postat de Maria Ghiorghiu pe blogul sau, scrie wowbiz.ro. "23 noiembrie 2019, ora 5,53! Dragii mei, In aceasta dimineața, treaza fiind, aud un glas care spune ceva trist despre o vedeta TV trecuta de 40 de ani. Glasul intreaba așa: "(numele…

- BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Industria bancara se simte mizerabil de peste 10 ani incoace, pentru ca nu este masurabila și nu i se ofera importanța pe care industria de profil o primește in alte țari din Europa sau din lume, a declarat luni Florin Danescu, președintele executiv al Asociației Romane a Bancilor…

- Bianca Dragușanu este una dintre cele mai dorite femei din Romania, in acest moment. Insa, nu a fost tot timpul blonda fatala și femeia sigura pe ea care este acum. Vedeta a avut și ea parte de dezamagirile sale romantice, in perioada in care nu era numele care este in zilele noastre, nume care ii permite…

- Xonia a fost acuzata ca si-a facut prea multe operatii estetice, insa vedeta neaga aceasta varianta. Ea a oferit primele declarații pe marginea subiectului. Cantareața a ajuns de nerecunoscut. Artista s-a ales dintr-o data cu fata umflata, iar acest lucru nu poate fi pe seama luarii in greutate,…

- Claudia Neghina a postat o fotografie cu o lumanare pentru a anunța moartea parintelui sau, scrie wowbiz.ro. Citeste si A murit sub ochii mamei sale la doar 19 ani. Destinul cumplit al Claudiei Prietenii de pe contul de socializare au inceput sa-i scrie mesaje de condoleanțe și de incurajare.…

- Lista lucrurilor de baza pe care sa le iei pentru bebe inainte sa nasti Vedeta a detaliat acest subiect in noua sa carte, 12 luni fara griji, considerata abecedarul mamicilor din Romania, ce va fi lansata sambata, 9 noiembrie, printr-un eveniment cu intrare libera la Promenada Mall. “Ca orice viitoare…