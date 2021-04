Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Moldovan e mare și tare, insa chiar și el știe cand ceva deja nu mai este de gluma și solicita intervenție imediata. Antrenorul a fost surprins de paparazzi SpyNews.ro in timp ce ieșea grabit dintr-un centru comercial, ținand in mana o punga plina de medicamente.

- Bogdan Ionescu a decis ca primavara aceasta sa fie mai rebel ca niciodata. Zis și facut! De unde știm? Ei bine, cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui, surprinzand cele mai tari imagini cu Syda pe strazile din București.

- A fost treia seara de proteste in Romania fața de restricțiile impotriva raspandirii COVID. In Capitala, sute de persoane au plecat mai intai in marș de la Piața Universitații și s-au oprit intai in fața Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Sanatații. Ulterior s-au oprit in Piața Victoriei.…

- Marian Vanghelie s-a retras, in ultimul timp, din peisajul politic din Romania. Politicianul are o fetița alaturi de Oana Mizil, iar de la venirea ei pe lume, lucrurile s-au schimbat complet pentru fostul primar al Sectorului 5. Marian Vanghelie iși trimite șoferul dupa cumparaturi in București Marian…

- Pentru ca este o femeie singura și disponibila, Lidia Buble iși permite sa faca orice, lucru pe care-l și pune in practica ori de cate ori are ocazia. De exemplu acum, cand cei mai tari paparazzi au fost pe urmele sale, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, artista…

- Pentru ca ziua de Valentine`s Day este una speciala pentru toți indragostiții, Razvan Raț nu se exclude din aceasta ecuație și s-a pregatit ca la carte pentru o noapte de pomina. Fostul fotbalist a fost surprins de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Așa viața sa tot ai! Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost acum pe urmele fostei soții a lui Dragoș Savulescu, astfel avem dovada ca nu este ușor, dar nici greu, sa fii femeie de afaceri. In plina zi, blonda a avut o intalnire de gradul…

- Gabi Enache și Lena prefera sa arate ca scoși din cutie, in loc sa respecte masurile impuse de pandemia de coronavirus. Cei doi amorezi, dar și amica lor au intrat in vizorul celor mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, astfel ca am vazut de ce sunt…