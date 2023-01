Mirii şi-au anulat nunta din cauza facturii la curent. Costurile de întreţinere depăşesc 2.000 euro Doi indragostiti din Austria sunt nevoiti sa-si puna nunta „pe pauza”. De ce? Din cauza ca nu-si mai permit s-o organizeze. Aproape toti banii mirilor trebuie sa mearga pe facturi. „Vrem sa ne recuperam nunta de la biserica, dar acum nu știm cum ne vom permite aceasta sarbatoare”, a declarat Daniel S. (34 de ani) […] The post Mirii si-au anulat nunta din cauza facturii la curent. Costurile de intretinere depasesc 2.000 euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PENE de curent in Alba Iulia: In ce cartiere au avut loc caderi de tensiune și care este cauza PENE de curent in Alba Iulia: In ce cartiere au avut loc caderi de tensiune și care este cauza Mai multe cartiere din Alba Iulia au ramas fara curent electric in cursul zilei de astazi, 12 ianuarie. Potrivit…

- Ceața deasa prezenta in aceasta dimineața in zonele joase din Timiș a determinat redirecționarea a doua curse aeriene care ar fi trebuit sa aterizeze pe Aeroportul Internațional Timișoara. „Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, cu vizibilitate redusa provocata de ceața, zborul WZZ3548 Roma – Timișoara,…

- Vladuța Lupau, una dintre cele mai indragite artiste din Cluj. Aceasta se confrunta cu probleme de sanatate, fiind internata la secția de Boli Infecțioase a spitalului din Cluj Napoca. Ea a fost nevoita sa iși anuleze spectacolele pe care le avea.Vladuța a publicat pe rețelele de socializare o fotografie…

- Campionatul Mondial de Fotbal din acest an este cea de-a 22-a ediție a acestui eveniment sportiv iubit de suporteri de pe tot mapamondul, fiind gazduit de Qatar. Cea mai așteptata competiție internaționala de fotbal din 2022 este o premiera atat prin faptul ca este prima ediție care se desfașoara in…

- Elevii Școlii Primare Nr. 2 Lunca Cetațuii din județul Iași se confrunta cu o situație dramatica, și asta deoarece sunt nevoiți sa invețe in frig, susțin parinții copiilor din aceasta unitate de invațamant.Totul, spun ei, pe fondul economiei la curent electric astfel incat facturile sa nu fie uriașe,…

- Ca urmare a atacurilor Rusiei de marți asupra sistemului energetic ucrainean, una dintre liniile electrice care asigura transportul de electricitate pentru Republica Moldova s-a deconectat in regim automat, ceea ce a dus la intreruperi masive de energie electrica in toata țara.

- Edy Mexicanu a anulat nunta cu puțin timp inainte de marele eveniment. De asemenea, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, soția fiului lui Marian Mexicanu a marturisit ca a pierdut sarcina și a vorbit despre momentele triste prin care au trecut cand au aflat vestea.

- Baile Felix sunt in pericol de a fi inchise. Totul din cauza facturilor mari la energie. Din acest motiv și tarifele pentru sejururile petrecute aici au fost majorate cu 15 -20%. Cinci hoteluri din stațiunea Baile Felix se vor inchide in urmatoarele zile. „ Hotelurile International si Nufarul se vor…