- Nunta lor, evenimentul la care iși sarbatoreau iubirea, s-a transformat intr-o tragedie uriașa pentru Revan și Hannen. Tavanul salonului a luat foc și peste 115 persoane au murit in incendiu.

- Daca in urma cu aproximativ o saptamana Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au luat inima in dinți și și-au spus marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila, iar ca vedeta a oferit, in urma cu puțin timp, și primul interviu de cand a devenit oficial doamna Kovacs. Mai mult, artista de la noi a oferit și…

- Tragedie la Glodeni. Doi soți au murit, dupa ce s-au electrocutat, in timp ce faceau curațenie la foișorul din gospodaria lor. Aceștia, potrivit martorilor, se pregateau de un eveniment de familie - nunta fiului, care trebuia sa aiba loc pe 1 august. Nenorocirea s-a intamplat in localitatea Fundurii…

- In cursul zilei de sambata, 15 Iulie 2023, doi barbati si au pierdut viata intr un tragic accident rutier pe DJ 507, intre Giurgiu si Oinacu.Potrivit ISU Giurgiu, o tragedie a avut loc pe DJ 507, intre localitatile Giurgiu si Oinacu, soldandu se cu pierderea vietii a doi barbati in varsta de 38 si 50…

- Maria Constantin se pregatește pentru cel mai așteptat eveniment al vieții sale. Cantareața se casatorește curand, iar acum trebuie sa finalizeze ultimele detalii. La eveniment vor lua parte aproximativ 250 de persoane, iar Maria Constantin și iubitul ei au ales locația pe care o deține Gabi Badalau,…