- Jucatoarea romana de tenis Miriam Bulgaru a fost invinsa de spaniola de origine slovaca Rebeka Masarova, cu 3-6, 7-6 (10/8), 6-0, miercuri seara, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si dotat cu premii totale de 259.303 dolari.Bulgaru…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o pe grecoaica Martha Matoula cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-3.Tig (29 ani, 462 WTA) s-a impus…

- Jucatoarea romana de tenis Miriam Bulgaru s-a calificat, luni seara, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a dispus de turcoaica Ipek Oz cu 7-5, 6-3.Bulgaru (25 ani, 208 WTA), beneficiara…

- Miriam Bulgaru, principala favorita a turneului ITF de la Santa Margherita. S-a calificat in semifinale Jucatoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Santa Margherita (Italia). Turneul este dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Miriam…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan, principala favorita, a fost invinsa de australianca Astra Sharma cu 6-7 (2/7), 7-6 (7/3), 7-5, joi, in optimile de finala ale turneului Tiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Bucuresti.Ana…

- Jucatoarea romana de tenis Ilinca Amariei a fost invinsa de germanca Noma Noha Akugue, cu 7-6 (7/4), 6-1, miercuri, in optimile de finala ale turneului Tiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Bucuresti.Amariei (21…