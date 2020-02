Stiri pe aceeasi tema

- Mirella Freni, una dintre cele mai mari soprane italiene, a decedat duminica, la varsta de 84 de ani, in locuinta sa din Modena, dupa o suferinta indelungata, au declarat pentru presa italiana oficiali locali, citati de AFP, potrivit Agerpres. Anuntul a generat imediat numeroase mesaje de regret…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 11. Anunțul a fost transmis, joi, 30 ianuarie 2020 de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a decedat din cauza gripei este un copil…

- Actorul Edd Byrnes, cunoscut din filmul „Grease” si din serialul „77 Sunset Strip”, a murit, joi, 9 ianuarie, in locuinta lui, la varsta de 87 de ani. Anuntul a fost facut de fiul lui, pe Facebook.

- Anunțul a fost facut pe Facebook de catre școala de dans unde activa artistul. Nu au fost specificate și alte detalii legat de cauza morții lui Jack Burns. Polițiștii nu ancheteaza decesul tanarului ca fiind unul suspect. Școala de dans unde Jack Burns activa a anunțat tragicul eveniment…

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. In 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticata cu tumoare cerebrala și a urmat…

- Nascuta in iunie 2011, Lil Bub a murit duminica, in somn. Anuntul decesului a fost insotit de doua fotografii - prima si ultima facute pisicii.Bub a devenit cunoscuta in 2012, dupa ce a aparut pe prima pagina a Reddit. Mike Bridavsky, stapanul ei, a realizat o pagina Tumblr pe care publica…

- Anuntul a fost facut luni, 2 decembrie, de catre fortele de ordine din Kiev. Potrivit acestora, ambii si-au recunoscut vina si risca pana la 15 ani de puscarie. Banuitii au varste 19 si 20 de ani.