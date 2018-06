Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la petrecerea de lansare a musicalului „Mamma Mia!“ din Romania, Mirela Vaida , interpreta Donnei, mama Sophiei (alaturi de Loredana Groza , cu care imparte rolul) a declarat ca se emotioneaza foarte tare la repetitii, cand canta alaturi de fiica ei din musical. „Atunci cand ii cant Sophiei…

- Andreea Balan și Ken de Romania iși spun poveștile de viața la ”Totul pentru dragoste”. Ediția de astazi a emisiunii ”Totul pentru dragoste”, difuzata de la ora 14.00, la Antena 1, ii aduce in platou pe una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi, și pe soțul ei, pentru a-și spune propria poveste…

- Chiar in preajma Pastelul, indragita prezentatoare de la Antena 1 vine cu o surpriza de proportii. Artista va interpreta rolul „Donnei” in musicalul „Mamma Mia”, primul musical de pe Broadway produs in Romania, 100% independent, ce va avea premiera in luna mai, la Sala Palatului.

- Ela Craciun, realizatorul emisiunii ,,Numai de bine” de la Antena 3, blogger, soție și mama a doi copii, Alex, de 12 ani și Alessia, 6 ani, traiește o frumoasa poveste de iubire cu soțul ei. Invitata in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentata de Mirela Vaida, povestește ca, intre ea și…

- Mirela Vaida, gazda emisiunii ”Totul pentru dragoste”, difuzata in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, va avea astazi, in platou, o femeie cu o poveste de viața de-a dreptul impresionanta.

- Mirela Vaida, surpriza de proporții de ziua sa, din partea mamei. Prezentatoarea de la Antena 1 implinește 36 de ani, iar cea care i-a dat viața a impresionat-o pana la lacrimi. ”Nu ma așteptam sa am parte de o astfel de surpriza, chiar imi rugasem colegii sa nu faca nimic special in emisiune, pentru…