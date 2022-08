Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu prezinta „Sunt celebru, scoate-ma de aici” alaturi de Cabral. Prezentatoarea a plecat in Republica Dominicana pentru doua luni și este uimita de ce se intampla in emisiune.In curand, pe micul ecran va incepe sezonul 2 din show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici”. Adela Popescu, gazda…

- Andreea Liptak era una dintre cele mai cunoscute prezentatoare, iar in urma cu mai bine de 10 ani a decis sa se retraga de pe micul ecran. Vedeta de la PRO TV a inceput o afacere alaturi de soțul ei, Razvan Spiridon. Andreea Liptak provine dintr-o familie modesta și abia dupa ce a cunoscut celebritatea…

- Simona Gherghe, in varsta de 44 de ani, este mama a doi copii, Ana, in varsta de 5 ani și Vlad de 3 ani. Vedeta a povestit cum se descurca zi de zi cu cei mici și cum gestioneaza situațiile dificile. „Sunt la o varsta foarte, foarte dificila. Ana are 5 ani și o luna, Vlad are 3 ani și o luna și cu oricine…

- Corina Caragea a vorbit despre cei care ii lasa comentarii rautacioase pe rețelele de socializare. Prezentatoarea de la PRO TV cheltuiește mare parte din bani pentru a calatori, iar mulți cred ca ea nu muncește. Atunci cand are timp liber, Corina Caragea pleaca in vacanța și a vizitat multe țari spectaculoase.…

- Andreea Mantea și-a șocat marea comunitate de care se bucura pe rețelele de socializare, asta imediat dupa ce a facut o dezvaluire neașteptata. Iata ce a pațit vedeta de curand chiar in timp ce se afla in mașina. Nu se aștepta la asta, astfel ca s-a speriat foarte tare!

- Viața de mamica nu e ușoara. Lili Sandu, vedeta care devenit mama la 40 de ani, atunci cand se aștepta mai puțin, a povestit cum i s-a schimbat viața total dupa nașterea micuțului, Thomas Jay. Vedeta a trecut printr-o depresie post natala de care și acum se trateaza, potrivit click.ro. Click!: Lili,…

- Toata lumea se intreaba cu ce se ocupa și cum este viața Mirelei Vaida atunci cand nu o vedem pe micile ecrane. Prezentatoarea de la Acces Direct obișnuiește sa le arate fanilor mici secvențe din viața ei de zi cu zi pe Instagram. De data aceasta, i-a luat prin surprindere pe internauții care o urmaresc!

- Mirela Vaida trece printr-o perioada dificila, asta deoarece prezentatoarea de la Acces Direct se confrunta cu probleme se sanatate. Vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a marturisit ca nu se simte deloc bine, insa se bucura ca este acasa.