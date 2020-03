Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea o știe pe actrița Andreea Gramoșteanu din emisiunile de umor unde le parodia pe Nikita sau Andreea Esca, insa puțini sunt cei care știu cum arata soțul. Care se numește Marin Grigore și pe care il puteți vedea pe marele ecrane in “Urma”, un film de Dorian Boguța unde a jucat alaturi de...…

- Mirela Vaida este mama a trei copii și are o casnicie așa cum și-a dorit. Prezentatoarea tv a marturisit ca ea și soțul ei iși mai doresc o fetița, ceea ce inseamna ca prezentatoarea de la Antena 1 ar putea ramane in curand gravida. „Vrea sotul meu inca o fetita. Si eu mi-as dori...sa inchidem treaba,…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare tv din Romania, iar de cand a preluat carmele emisiunii «Acces direct», vedeta a ajuns la apogeul carierei și se bucura de fiecare moment in care se afla in platoul de televiziune. Insa are timp destul și pentru familie, avand grija sa fie…

- Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” (Antena 1) nu exclude posibilitatea de a mai avea un urmaș peste vreo doi ani, așa cum iși dorește partenerul ei de viața. „Toata lumea ma intreaba asta. Exact asa cum ma intrebau cand aveam doi, acum ma intreaba cand il fac pe al patrulea. Sotul meu isi doreste…

- Robbie Williams si sotia sa, Ayda Field Williams, au anuntat vineri nasterea unui baietel, prin intermediul unei mame surogat, informeaza Press Association. Field Williams a dezvaluit fanilor de pe Instagram nasterea lui Beau Benedict Enthoven Williams. ''In aceasta Zi a Indragostitilor am dori…

- Mirela Vaida este o femeie implinita si binecuvantata de viata. Aceasta are tot ceea ce isi poate dori un om, iar fericirea pe care o simte in sanul familiei o transmite mai departe fanilor.

- Anna Kurnikova si Enrique Iglesias au publicat pe contul lor de instagram primele poze cu cel de-al treilea copil al lor.Enrique Iglesias a semnat: "Raza mea de soare" si a adaugat data nasterii fetitei - 1 ianuarie 2020.

- Mirela Vaida este una dintre cele mai bune prezentatoare tv, dar și artiste cunoscute, avand un timbru aparte. Potrivit Ciao.ro, blodina a vorbit despre viața de familie, planurile de viitor, dar și despre zvonurile ce nu ii dau deloc pace.