Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida și-a surprins fanii de pe rețelele sociale cu un anunț de zile mari. Prezentatoarea de la Acces Direct de la Antena Stars va gazdui o noua emisiune, in curand. Blondina este entuziasmata in privința noului proiect pe care l-a imbrațilșat. Despre ce este vorba. Mirela Vaida iși face propriul…

- Toata lumea se intreaba cu ce se ocupa și cum este viața Mirelei Vaida atunci cand nu o vedem pe micile ecrane. Prezentatoarea de la Acces Direct obișnuiește sa le arate fanilor mici secvențe din viața ei de zi cu zi pe Instagram. De data aceasta, i-a luat prin surprindere pe internauții care o urmaresc!

- Mirela Vaida trece printr-o perioada dificila, asta deoarece prezentatoarea de la Acces Direct se confrunta cu probleme se sanatate. Vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a marturisit ca nu se simte deloc bine, insa se bucura ca este acasa.

- Mirela Vaida e prezenta pe micul ecran de luni pana vineri, la „Acces Direct”. Prezentatoarea a surprins cu mesajul in direct pe care i l-a transmis soțului ei. Alexandru Vaida e o prezența discreta, nu ii place sa fie in atenția publicului. In emisiunea „Acces Direct” sunt prezentate zilnic diferite…

- Mirela Vaida a dezvaluit ca iși dorește sa ramana insarcinata din nou, chiar daca are trei copii și a schimbat prefixul anul acesta. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a dezvaluit intr-un interviu pentru TV Mania ca se simte o femeie implinita si nu exclude sa mai faca un copil. „Am reușit... The…

- Mirela Vaida a rabufnit in scandalul momentului in care sunt implicați frații Tate. Prezentatoarea de la Acces Direct nu s-a mai putut abține și a venit cu o replica taioasa chiar in cadrul emisiunii TV. Iata ce a trasmis aceasta despre tanara care a fost gasita chiar in casa celor doi frați!

- Mirela Vaida a implinit 40 de ani in urma cu doar cateva zile, iar cadourile au venit rand pe rand pentru prezentatoarea TV. Acum ea le-a marturisit fanilor și ce a primit din partea soțului ei, Alexandru Vaida. Barbatul i-a oferit o vacanța.

- Mirela Vaida nu traverseaza deloc o perioada buna! Indragita prezentatoare de la Acces Direct și-a luat recent marea comunitate prin surprindere, asta imediat dupa ce a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta in aceste momente. Iata despre ce este vorba, de fapt!