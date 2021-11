Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au postat pe Instagram mai multe video-uri impreuna la sala de fitness. Fanii au ramas surprinși pentru ca nu știu daca ei sunt doar prieteni s-au au decis sa o ia din nou de la 0.

- Adela Popescu este mama a trei copii, insa cu toate astea reușește sa se imparta cu brio intre cariera și familie. Prezentatoarea TV a explicat pentru marea sa comunitate de pe Instagram faptul ca cei trei baieți pe care-i are impreuna cu Radu Valcan, soțul ei, sunt cel mai de preț lucru, astfel ca…

- Mirela Vaida și-a petrecut intreg weekendul in locuri de poveste de la noi din țara. Ajunsa impreuna cu partenerul ei de viața și cu cei trei copii la Sighișoara, le-a dat fanilor vestea cea mare: a fost ceruta a doua oara in casatorie de catre soțul ei, Alexandru Vaida. Iata ce a postat prezentatoarea…

- In fiecare zi, de luni pana vineri, de la orele 16:30, Mirela Vaida ii așteapta pe telespectatori cu cele mai noi și in voga subiecte. Ei bine, fanii emisiunii au remarcat imediat schimbarile de look la care a recurs in ultima perioada prezentatoarea emisiunii Acces Direct. Mirela Vaida a postat și…

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care le explica urmaritorilor ei de ce a ales sa faca niște schimbari atunci cand vine vorba de infațișarea ei.

- Alina Eremia le-a dezvaluit fanilor de pe Instagram ca are probleme cu vocea, motiv pentru care nu va mai putea canta o perioada. Artista sufera de bronșita, insa spera ca in curand totul sa revina la normal. „Eu nu l-am luat niciodata in brațe pe ‘nu mai pot’. Pentru mine nu exista noțiunea de ‘nu…

- Adela Popescu și Radu Vilcan au devenit pentru a treia oara parinți in urma cu mai bine de doua luni, cand a venit pe lume cel de-al treilea baiat, Adrian. Mai mult, vedeta nu a stat prea mult acasa, in concediu, pentru ca zilele trecute și-a surprins fanii revenin in platoul Vorbește Lumea. Adela Popescu…

- Mirela Vaida apare zilnic pe micile ecrane asta deoarece de ani buni modereaza emisiunea Acces Direct de la Antena 1, insa soțul ei apare foarte rar in fotografiile pe care moderatoarea le posteaza pe Instagram. Iata ca acum a publicat o astfel de imagine alaturi de partenerul sau de viața cu care e…