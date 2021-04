Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida se numara printre vedetele de televiziune foarte puțin afectate, pe plan profesional, de pandemia de COVID-19. Anul 2021 a venit pentru Vaida cu proiecte care mai de care mai interesante printre care se numara și participarea la noul sezon al show-ului interactiv de la Antena 1, “Te cunosc…

- Mirela Vaida a facut senzație la Te cunosc de Undeva. Artista a impresionat jurații, dar și telespectatorii, prin transformarea sa in Brian Johnson de la AC/DC. Cantareața de muzica populara a fost acum pusa in situația de a canta rock, iar momentul ei i-a fascinat pe membrii juriului. Mirela Vaida,…

- Mirela Vaida a avut parte de un incident extrem de neplacut și total de neașteptat in cadrul emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Prezentatoarea de la ”Acces Direct”, chiar in timpul show-ului pe care l-a pus in scena s-a prabușit in fața colegilor și a juriului.

- Adriana Trandafir și Romica Țociu au facut astazi, la Antena Stars, dezvaluiri uimitoare despre Mirela Vaida și Pepe, cu toții fiind colegi la „Te cunosc de undeva”. Cei dintai au scos la iveala detalii inedite din culise. Iata cum i-au caracterizat pe cantareț și pe prezentatoarea de la Acces Direct!

- Doar cateva ore ne mai despart de premiera noului sezon Te cunosc de undeva!, de la Antena 1. Printre concurenți, nimeni alta decat Mirela Vaida! Ce sacrificii a facut prezentatoarea de la Acces Direct pentru noul sezon al transformarilor? O va interpreta pe Shakira in prima ediție!

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct și concurenta noului sezon de Te cunosc de undeva!, care debuteaza pe 6 februarie, dezvaluie cateva detalii despre parcursul sau in show-ul transformarilor.

- Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct, va putea fi urmarita intr-o ipostaza inedita la Antena 1, din luna februarie. Astfel ca artista va face parte dintre noii concurenți ai emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Mirela Vaida, schimbare neașteptata Noul sezon al emisiunii Te cunosc de undeva, cu…