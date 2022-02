Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe persoane publice sunt declarate moarte pe Tik Tok sau in mediul online, iar pe aceasta lista se inscrie și Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct. Vedeta a avut o reacție chiar in timpul emisiuni, dupa ce a aparut ca ar fi murit.

- Mirela Vaida, una dintre cele mai iubite prezentatoare din televiziunea romaneasca, a dezvaluit care este secretul siluetei de invidiat la 39 de ani. Acesta se menține in forma avand un program strict, impacand totodata viața profesionala și cea de familie perfect.

- Mai este foarte puțin timp și Mirela Vaida schimba prefixul. Ei bine, pentru ca este o zi de nașterea destul de importanta, indragita prezentatoare de la Acces Direct se gandește destul de serios la ce cadou vrea sa primeasca de la soțul ei. Iata ce iși dorește, dar și de ce a starnit un val de reacții…

- Mirela Vaida are un program foarte incarcat, dar asta nu facut-o sa renunțe la avea grija de felul in care arata. Prezentatoarea de la „Acces Direct” se ocupa de cei trei copii, iar cand aceștia sunt la școala, ea profita de timpul liber pentru a face sport. In varsta de 39 de ani, Mirela Vaida are…

- Mirela Vaida a anunțat cu ce afecțiune rara se confrunta cei trei copii ai sai. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a dezvaluit și care a fost diagnosticul pus de medici pentru micuți. Mirela Vaida are trei copii, iar aceasta s-a ingrijorat cand a vazut ca aceștia au o problema medicala. Prezentatoarea…

- Andreea Banica și-a surprins prietenii din mediul online cu un InsaStory din cabinetul medicului estetician. Artista a vorbit despre noua procedura la care a apelat. Iata ce și-a facut la fața vedeta.

- Mirela Vaida a petrecut ultimele zile din anul 2021 și primele din 2022 in Portugalia, acolo unde a profitat la maxim de zilele insorite și temperaturile mari. Prezentatoarea de la Acces Direct nu s-a sfiit și a stat la plaja toata ziua, asta pentru a-i ajunge pana la urmatorul concediu. Iata cat de…

- Larisa Udila nu ezita sa apeleze la intervențiile estetice, iar astazi vedeta s-a prezentat in cabinetul medicului estetician pentru a avea parte de o adevarata schimbare. Bruneta a decis sa-și faca schimbari la nivelul feței.