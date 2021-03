Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! , difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care vor retrai cu emotie momentele de atunci.

- Mirela Vaida a avut parte de un incident extrem de neplacut și total de neașteptat in cadrul emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Prezentatoarea de la ”Acces Direct”, chiar in timpul show-ului pe care l-a pus in scena s-a prabușit in fața colegilor și a juriului.

- Momente pline de emoție in ediția de sambata a show-ului „Te cunosc de undeva!”, care va fi difuzat de la 20:00, pe Antena 1. Dupa ce i-a epuizat fizic in gala cardio, Ruleta a lovit direct in inimile concurentilor. Gala Nostalgia le va aduce tuturor personaje foarte emotionante, care vor scoate la…

- Concurenta in cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, pe Antena 1, Mirela Vaida a avut parte de o provocare de zile mari. Pentru prima gala, Ruleta i-a adus un personaj foarte greu, atat din punct de vedere al vocii, cat si al coregrafiei. Sambata aceasta, Mirela…

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct și concurenta noului sezon de Te cunosc de undeva!, care debuteaza pe 6 februarie, dezvaluie cateva detalii despre parcursul sau in show-ul transformarilor.

- Cel de-al 16-lea sezon Te cunosc de undeva! va avea premiera sambata, 6 februarie, de la 20:00 la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite sa fie unul cu mari surprize, multa voie-bunași transformari…

- Au inceput filmarile pentru cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!“ 11 concurenti vor intra in joc in cel de-al 16-lea sezon al show-ului, iar fiul lui Stefan Banica se afla printre ei, fiind primul lui show televizat la care participa.