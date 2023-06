Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida e din nou in doliu. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1, este devastata in urma evenimentelor petrecute in ultima saptamana. Dupa ce l-a condus pe ultimul drum pe tatal partenerului sau de viața, o buna prietena i-a murit, vineri, 9 iunie. „Nu imi gasesc cuvintele”,…

- Mirela Vaida este distrusa de durere in drum spre inmormantarea socrului ei, care are loc astazi in Cluj. Prezentatoarea de la Acces Direct trece prin momente extrem de grele, dupa ce a anunțat ieri ca este in doliu. Iata ce postare a facut recent pe rețelele personale de socializare!

- In urma cu o zi, Mirela Vaida a lipsit de la emisiunea Acces Direct, care a fost prezentata de colegul ei, Adrian Velea. Prezentatoarea TV trece prin momente dificile, iar maine va lipsi din emisiune, dupa cum a anunțat la finalul ediției din aceasta seara.

- PERFORMANTA… Reusita deosebita pentru echipajul Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad la Olimpiada Nationala a Animatorilor. La sectiunea „Divertisment”, cei trei membri ai echipajului au reusit performanta de a urca pe podium, obtinand locul I, in conditiile in care, anul trecut s-au clasat…

- Inainte de sarbatorile pascale, Mirela Vaida a avut parte de o experiența neplacuta. Daca vacanța de Florii, alaturi de soțul ei, a fost una perfecta, iata ca, in drumul spre casa prezentatoarea de la "Acces Direct" a intampinat mai multe probleme. Insa, la fel a pațit și cand a vrut sa iși duca copiii…

- De Paste, Mirela Vaida le aduce telespectatorilor o serie de editii speciale ale emisiunii Acces Direct. In Vinerea Mare, interviurile vor sta sub semnul emotiei, in vreme ce in a doua si a treia zi de sarbatoare, editiile speciale vor sta sub deviza

- Mirela Vaida a avut parte de o situație neplacuta, asta dupa ce e a decis sa plece impreuna cu soțul ei in Italia, iar la intoarcerea din vacanța vedeta a fost nevoita sa aștepte 11 ore in aeroport. Mirela Vaida trage un semnal de alarma pentru toți cei care intampina astfel de probleme. Iata ce a marturisit…