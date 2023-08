Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a decis sa nu iși mai planifice vacanța, astfel ca vedeta a trecut prin cateva peripeții inainte deoarece nu știa daca va avea zbor sau cazare. Prezentatoarea de la Acces Direct impreuna cu frumoasa ei familie au decis sa se bucure de cateva zile in Italia și au fost mulțumiți de toate…

- Mirela Vaida se bucura de cateva zile de relaxare, asta pentru ca a plecat intr-o vacanța, dar nu in Romania. Pe Instagram, prezentatoarea de la Acces Direct a postat cateva imagini cu locul unde a ales sa se relaxeze, fiind a doua vacanța din aceasta vara bifata de vedeta.

- Mirela Vaida s-a intors dintr-o vacanța de cateva zile la Disneyland Paris alaturi de soțul ei și de copiii lor. S-au bucurat de experiența, chiar daca au fost prețurile „exagerate la orice”, dar și de intalnirea pe care au avut-o la aeroport cu Simona Halep și Elisabeta Lipa. Intr-o postare pe Facebook,…

- Momente de relaxare și rasfaț pentru Mirela Vaida! Indragita prezentatoare de la Acces Direct și soțul ei au decis sa se bucure alaturi de cei trei copii ai lor intr-o vacanța de vis la Disneyland Paris. Cei doi au luat avionul inca de la primele ore ale dimineții și se bucura de experiențe care mai…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat in vacanța alaturi de cele doua fiice. Cei patru s-au distrat pe cinste, au vizitat mai multe locuri și s-au bucurat de cateva zile de relaxare. Prezentatoarea TV și soțul ei au impartașit fanilor experiența lor din Grecia.

- Maria Constantin ș iubitul ei, Robert Stoica au mers in vacanța in Veneția pentru a-și incarca bateriile inainte de nunta. Cei doi urmeaza sa se casatoreasca in mai puțin de o luna, iar pregatirile sunt in toi.

- In urma cu o zi, Mirela Vaida a lipsit de la emisiunea Acces Direct, care a fost prezentata de colegul ei, Adrian Velea. Prezentatoarea TV trece prin momente dificile, iar maine va lipsi din emisiune, dupa cum a anunțat la finalul ediției din aceasta seara.