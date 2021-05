Stiri pe aceeasi tema

- Radu Ștefan Banica e unul dintre cei 5 finaliști ai sezonului 16 Te cunosc de undeva. Astazi concurentul a intrat in pielea lui Gene Kelly și a cantat piesa "Singing in the rain" reușind sa impresioneze juriul.

- Marea finala Te cunosc de undeva! iși va desemna caștigatorul, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o gala spectaculoasa si emotionanta deopotriva. Dupa 14 saptamani de show și cateva luni bune de filmari și antrenamente, cei unsprezece concurenți ai celui de-al 16-lea sezon al transformarilor…

- Zinaida Zilea este cantareața care a ajutat-o pe MirelaVaida sa castige a opta ediție a sezonului 16 "Te cunosc de undeva!".Tema show-ului de sambata seara a fost „Nunta”, iar vedetele s-au descurcat deminune pe scena, transformați in nume celebre din lumea muzicala.Gala cu numarul 8 din cadrul emisiunii…

- Mirela Vaida a povestit in ce fel nonconformist a fost ceruta in casatorie de catre soțul sau. Cei doi se iubesc de ani buni, insa inceputul relației lor a debutat...la semafor. Iata ce s-a intamplat și cum și-au organizat nunta in doar 40 de minute.

- Mirela Vaida a facut senzație la Te cunosc de Undeva. Artista a impresionat jurații, dar și telespectatorii, prin transformarea sa in Brian Johnson de la AC/DC. Cantareața de muzica populara a fost acum pusa in situația de a canta rock, iar momentul ei i-a fascinat pe membrii juriului. Mirela Vaida,…

- Un nou travesti pentru Mirela Vaida la Te cunosc de undeva. De data aceasta vedeta a impresionat pe toata lumea, in transformarea lui Brian Johnson de la AC/DC! Pe ritmuri rock și o energie debordanta, concurenta show-ului i-a lasat cu gura cascata pe jurați.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! , difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care vor retrai cu emotie momentele de atunci.

- Daca in primele gale ale show-ului Te cunosc de undeva de la Antena 1 Mirela Vaida și-a facut apariția in persoanaje feminine, iata ca ruleta a așteptat pana acum pentru a-i oferi acesteia și primul travesti! Ea a intrat in pielea lui Nikos Vertis și a uimit pe toata lumea.