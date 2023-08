Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida se bucura de cateva zile de relaxare, asta pentru ca a plecat intr-o vacanța, dar nu in Romania. Pe Instagram, prezentatoarea de la Acces Direct a postat cateva imagini cu locul unde a ales sa se relaxeze, fiind a doua vacanța din aceasta vara bifata de vedeta.

- Momente de relaxare și rasfaț pentru Mirela Vaida! Indragita prezentatoare de la Acces Direct și soțul ei au decis sa se bucure alaturi de cei trei copii ai lor intr-o vacanța de vis la Disneyland Paris. Cei doi au luat avionul inca de la primele ore ale dimineții și se bucura de experiențe care mai…

- Mirela Vaida are trei copii și este extrem de mandra de micuții ei. Daca in urma cu cateva saptamani prezentatoarea de la Acces Direct i-a luat pe micuți pe platourile de filmare, iarta ca, acum, aceasta a vurt sa impartașeasca cu fanii ei pasiunea ascunsa a fiului sau cel mic.

- Mirela Vaida nu a ratat aceasta ocazie și și-a indeplinit una dintre cele mai importante dorințe pe care le avea. Prezentatoarea de la „Acces Direct” și-a luat cei trei copii și i-a dus direct pe platoul de filmare. Din imaginile surprinse, dar și postate de vedeta de la Antena 1, se vede cat de mult…

- Mirela Vaida, in varsta de 41 de ani, este prezentatoarea emisiunii "Acces Direct". De asemenea, acum doi ani, ea a participat la show-ul "Te cunosc de undeva!", o alta producție difuzata de Antena.Au ieșit la iveala detalii șocante de la filmarile cu prezentatoarea TV Mirela Vaida. Se pare ca Mirela…

- Adrian are doi copii cu prima soție de care a divorțat in urma cu zece ani. De atunci, barbatul spune ca lupta ca baieții sa ramana in grija lui pentru ca nu iși doresc sa fie ingrijiți de mama, relație care nu ar fi una deloc buna, dupa cum a povestit Adrian la Acces Direct.

- Ionuț spune ca instanța a decis ca fiicele sale gemene și baiatul sau sa ramana in grija mamei, in contextul in care femeia l-ar fi maltratat pe fiul lor. De aceea, face tot posibilul ca micuții sa ramana la el și parinții sai.

- In urma cu o zi, Mirela Vaida a lipsit de la emisiunea Acces Direct, care a fost prezentata de colegul ei, Adrian Velea. Prezentatoarea TV trece prin momente dificile, iar maine va lipsi din emisiune, dupa cum a anunțat la finalul ediției din aceasta seara.