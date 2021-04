Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Popescu a oferit in aceasta seara o transformare de excepție la Te cunosc de undeva! Concurenta s-a transformat in Radu Almașan de la Bosquito și a facut show total chiar sub ochii artistului, invitat special la inceputul emisunii.

- Un nou travesti pentru Mirela Vaida la Te cunosc de undeva. De data aceasta vedeta a impresionat pe toata lumea, in transformarea lui Brian Johnson de la AC/DC! Pe ritmuri rock și o energie debordanta, concurenta show-ului i-a lasat cu gura cascata pe jurați.

- Este mereu cu zambetul larg pe buze și radiaza de-a dreptul, insa v-ați intrebat vreodata cu ce probleme s-a confruntat Raluka in copilarie? Concurenta de la Te cunosc de undeva a vorbit deschis despre greutațile prin care a trecut.

- Adriana Trandafir este mereu o fire energica și veșnic cu zambetul pe buze. Artista ascunde insa drame cumplite in spatele fericirii sale care au afectat-o profund la acea perioada, dar in timp au facut-o sa devina femeia puternica de astazi. Iata ce suferințe o facusera pe celebra concurenta de la…

- Ana Baniciu, concurenta de la Te cunosc de undeva, a primit una dintre intrebarile așteptate de multe femei! Vedeta a fost ceruta de soție pe internet, dar stați sa vedeți care a fost raspunsul blondinei.

- Doar cateva ore ne mai despart de premiera noului sezon Te cunosc de undeva!, de la Antena 1. Printre concurenți, nimeni alta decat Mirela Vaida! Ce sacrificii a facut prezentatoarea de la Acces Direct pentru noul sezon al transformarilor? O va interpreta pe Shakira in prima ediție!

- Concurenta in cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, pe Antena 1, Mirela Vaida a avut parte de o provocare de zile mari. Pentru prima gala, Ruleta i-a adus un personaj foarte greu, atat din punct de vedere al vocii, cat si al coregrafiei. Sambata aceasta, Mirela…

- Cel de-al 16-lea sezon Te cunosc de undeva! va avea premiera sambata, 6 februarie, de la 20:00 la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite sa fie unul cu mari surprize, multa voie-bunași transformari…