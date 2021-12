Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 decembrie, este o zi extrem de importanta pentru toți romanii de pretutindeni, fie ca se afla pe meleagurile romanești, fie ca sunt departe de țara lor natala. Ei bine, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, urarile vedetelor nu intarzie sa apara! Mirela Vaida nu a ezitat și a facut public…

- Ieri, 7 noiembrie, Mirela Vaida a postat pe contul personal de Facebook un mesaj adresat guvernanților. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 e nemulțumita de felul in care s-a decis cum elevii revin in banci dupa vacanța de doua saptamani, in funcție de rata de vaccinare din randul…

- Mirela Vaida, prezentatoarea „Acces Direct” și-a schimbat de ceva timp look-ul, iar aceasta a explicat de ce a avut nevoie de o transformare. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa ce fanii i-au trimis mai multe intrebari cu privire la schimbare.„Vaaai!! Cum?? Nu-mi mai tapez eu parul?…

- In fiecare zi, de luni pana vineri, de la orele 16:30, Mirela Vaida ii așteapta pe telespectatori cu cele mai noi și in voga subiecte. Ei bine, fanii emisiunii au remarcat imediat schimbarile de look la care a recurs in ultima perioada prezentatoarea emisiunii Acces Direct. Mirela Vaida a postat și…

- Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, au o relație de 16 ani și recent au implinit 12 ani de la nunta. Prezentatoarea de la Acces Direct a marturisit intr-un interviu care e secretul cuplului sau și cum reușesc sa se ințeleaga atat de bine.

- Mirela Vaida se bucura de o familie numeroasa cu trei copii, dar prezentatoarea de la Acces Direct vrea sa devina mama și pentru a patra oara. Vedeta a marturisit intr-un interviu ca ea și soțul sau se gandesc tot mai des sa fie din nou parinți.

- Cosmina Scaunașu este noua asistenta TV de la „Acces Direct”. Dupa o lunga cautare care sa ocupe scaunul din platoul de la Antena 1, Cosmina a fost aleasa. Ce mesaj i-a transmis Mirela Vaida noii sale colege de platou. In varsta de 33 de ani, Cosmina Scaunașu a visat mereu la o cariera in televiziune…