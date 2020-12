Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Impresionanta și trista poveste a lui Ioan Arion, ,,Stegarul Unirii”. A fost impușcat in tren in gara din Teiuș, in timp ce flutura tricolorul. Moartea sa, inainte cu o zi de Marea Unire De mai bine de o suta de ani, de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, romanii de pretutindeni…

- Pe langa alți artiști cunoscuți, și Mirela Vaida a fost profund afectata de moartea marii artiste Draga Olteanu Matei. Indragita prezentatoare de televiziune și-a transmis public condoleanțele, dezvaluind relația frumoasa de prietenie pe care o avea cu regretata actrița.

- Astazi este o zi extrem de trista pentru lumea teatrului și filmului, dupa ce in aceasta dimineața celebra actrița Draga Olteanu Matei ne-a parasit! Florin Piersic, actorul cu care a jucat in numeroase producții și filme a transmis un mesaj emoționant și dureros, dupa ce a aflat de moartea acesteia!

- Vestea ca Draga Olteanu Matei s-a stins din viața a zguduit intreaga lume artistica! Marea actrița a lasat in urma ei multe regrete și suferința, fiind iubita de o mulțime de oameni. Printre cei afectați de moartea ei este și Mihai Bendeac, un mare fan al ei. Iata ce gest emoționant, dar și ce mesaj…

- Bucurie mare la „Acces Direct”! Asistenta de televiziune a emisiunii iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Și cum o astfel de ocazie nu avea cum sa treaca fara sa fie sarbatorita, Mirela Vaida i-a transmis un mesaj emoționant Cosminei, in direct!

- Alexandra Furnea, supraviețuitoare a calvarului din clubul Colectiv, a balbelor autoritaților sanitare și infecțiilor nosocomiale din Romania, a scris, sambata noapte, la aproape șase ore de la incendiul mistuitor din Secția ATI a spitalului Piatra Neamț, pe Facebook, despre cine imparte, in opinia…

- John Legend și soția lui au trecut prin momente crunte, in moemntul in care bebelușul lor a murit la doar citeva minute d ela naștere. Celebrul artist i-a dedicat copilului sau de care nu a apucat sa se bucure, dar și partenerei sale, Chrissy, o melodie emoționanta și un mesaj plin de dragoste.

- Directorul adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Gabriela Cazac, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj emoționant la trecerea in neființa a directorului Renato Tronciu cu o concluzie sfișietoare: ”Cum sa ajutam?” , era intrebarea lui permanenta și Renato ne ajuta pe toți. Numai noi…