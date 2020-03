Prezentatoarea TV a anuntat ca sotul ei isi mai doreste o fetita, iar ea este acord. Daca Dumnezeu vrea sa se intample, ce de-al patrulea copil va fi binevenit.

”Vrea sotul meu inca o fetita. Si eu mi-as dori…sa inchidem treaba, sa fie doua fete si doi baieti. Eu nu pot sa programez, programeaza Dumnezeu, eu spun ce imi doresc, doar ca…nu am probleme. Multumesc lui Dumnezeu, corpul meu am dus asa de bine sarcinile, am nascut natural, nu imi este teama de nimic, am alaptat copiii, ma ocup de ei…iarasi va insemna o perioada in care ies din munca”, a declarat Mirela Vaida.