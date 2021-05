Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1, a fost cautata, miercuri, din nou, de femeia care reușise sa patrunda in platou și sa arunce o piatra catre omul de televiziune. Atacatoare a incercat din nou sa intre in studio, dar nu a mai putut. Ea a venit la fel ca și in […]

- Aseara, chiar in debutul emisiunii, Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct, a fost atacata cu un bolovan.La fata locului s au deplasat politisti din cadrul Sectiei 4, precum si un echipaj medical, potrivit Politiei Capitalei. O femeie a patruns pe platorul emisiunii Acces Direct, unde a aruncat…

- Mirela Vaida este in stare de șoc dupa ce a fost atacata in mijlocul emisiunii Acces Direct de catre o femeie goala, cu un pietroi imens. Prezentatoarea TV a fost la un pas de tragedie daca nu s-ar fi ferit in ultimul moment.