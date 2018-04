Mirela Vaida. în lacrimi în timpul emisiunii: "Fetiţa mea..." Mirela Vaida a prezentat cazul fetitei care are nevoie de un transplant de intestin in emisunea ei, iar povestea fetitei a facut-o sa isi aduca aminte de propria ei copila si cat de greu i-a fost cand era si ea bolnava. „Fetita mea are 3 ani si 3 luni si a facut pneumonie saptamana trecuta. Am stat cu ea 3 zile in spital si mi s-a parut ingrozitor. (...) Ideea ca eram intr-un spital si fetita mea avea branula si a trebuit sa vad cum ea in acele zile nu s-a putut juca, nu a putut sta cu fratiorul ei, ca n-a putut sa se joace cu jucariile ei... De fiecare data cand plecam, ea statea in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a izbucnit in lacrimi la emisiunea „Totul pentru dragoste”, pe care o modereaza la postul de televiziune Antena 1. Mirela Vaida, care a povestit cum a ajuns sa fie vedeta la TV , a fost profund marcata de tragedia unei fetițe. La emisiunea pe care o prezinta la Antena 1, Mirela Vaida nu…

- Momente grele pentru Mirela Vaida. Frumoasa prezentatoare trece prin clipe dificile din cauza ca fetita ei are probleme de sanatate. Mirela Vaida a fost nevoita sa o interneze pe cea mica pentru ca medicii sa o poata ingriji cum e mai bine.

- Chiar in preajma Pastelul, indragita prezentatoare de la Antena 1 vine cu o surpriza de proportii. Artista va interpreta rolul „Donnei” in musicalul „Mamma Mia”, primul musical de pe Broadway produs in Romania, 100% independent, ce va avea premiera in luna mai, la Sala Palatului.

- Ela Craciun, realizatorul emisiunii ,,Numai de bine” de la Antena 3, blogger, soție și mama a doi copii, Alex, de 12 ani și Alessia, 6 ani, traiește o frumoasa poveste de iubire cu soțul ei. Invitata in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentata de Mirela Vaida, povestește ca, intre ea și…

- Mirela Vaida, surpriza de proporții de ziua sa, din partea mamei. Prezentatoarea de la Antena 1 implinește 36 de ani, iar cea care i-a dat viața a impresionat-o pana la lacrimi. ”Nu ma așteptam sa am parte de o astfel de surpriza, chiar imi rugasem colegii sa nu faca nimic special in emisiune, pentru…

- Ivy Angerman este o fetița de un an și jumatate din Statele Unite, care sufera de una dintre cele mai cumplite alergii. De fiecare data cand pielea sa instra in constact cu apa, se irita. Parinții ei incearca din rasputeri sa o fereasca de orice sursa de apa, dar cand vine…

- Calin Geambașu, declarație cutremuratoare despre mama lui. Artistul a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre problemele din familia lui. Acesta susține ca mama lui i-a facut mult rau și ca pentru el nu exista. Calin Geambasu a fost invitat in cadrul emisiunii XNS, unde a povestit ca mama…

- Un bebelus din Botosani a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce mama i a desfundat nasul cu ajutorul unui dispozitivului numit Batista bebelusului. Fetita de doar cinci luni a regurgitat lapte, iar o parte din lichid a ajuns in plamani. Copilasul este internat acum in sectia de Reanimare, cu…