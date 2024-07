Stiri pe aceeasi tema

- Reality show-ul matrimonial Mireasa revine luni cu cel de-al zecelea sezon si o multime de surprize, la Antena 1. Mireasa – Iubeste de 10! va putea fi urmarit de luni pana vineri, de la ora 14.00, intr-un nou platou si o noua casa. Premiera noului sezon o va aduce in fata telespectatorilor pe Mirela…

- Anda Adam și Joseph Mohaci au fost, sambata, cununați religios de trei preoți la Manastirea Cașin, locul avand o insemnatate aparte pentru artista. Potrivit declarațiilor sale, lacașul de cult nu a fost ales intamplator, ci este chiar biserica in care parinții au botezat-o. Vedeta a atras toate privirile…

- Anda Adam și Yosif Mohaci iși jura iubire veșnica in fața lui Dumnezeu la Manastirea Cașin din București. Primele imagini cu cei doi mireasa și mire sunt fabuloase! Artista a ales o rochie spectaculoasa, voluminoasa, cu trena și decolteu generos. Artista nu s-aa uitat la bani cand și-a comandat ținuta…

- Elwira Petre, cunoscuta dansatoare și soția lui Mihai Petre, trece prin momente dureroase. Vedeta este in doliu dupa ce a suferit o pierdere grea. In urma cu cateva minute, Elwira a anunțat pe rețelele de socializare ca tatal sau s-a stins din viața. „O sa-mi lipsești atat de mult tata…”, a fost mesajul…

- Nunta mare in showbiz! Vedeta PRO TV s-a casatorit in secret, departe de Romania. A stralucit in rochia de mireasa, alaturi de alesul inimii sale. Despre cine e vorba? Ramona Paun s-a casatorit in secret Ramona Paun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, s-a casatorit in mare secret. Vedeta…

- O veste buna despre starea marelui actor Florin Piersic! Intervenția la genunchi a fost un succes. Artistul este optimist privind evoluția sanatații sale, potrivit declarațiilor facute de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care l-a vizitat pe acesta. Ce informații se știu la acest moment. Operația…

- Pensionarii din Romania primesc o noua veste buna inainte de Paste. Ministerul Muncii a facut precizari cheie despre plata pensiilor. Potrivit ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, banii pentru plata pensiilor au fost virati integral catre Posta Romana. Ce trebuie sa știe…